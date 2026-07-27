AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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27.07.2026 09:34:08
Astrazeneca-Aktie in Grün: Krebsmittel schieben Wachstum an
"In der ersten Jahreshälfte verzeichneten wir eine starke Leistung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Pipeline - darunter sechs wichtige, erfolgreich verlaufene Phase-III-Programme sowie acht Erstzulassungen in bedeutenden Märkten", kommentierte Konzernchef Pascal Soriot. Trotz der Enttäuschung mit dem Hoffnungsträger Wainua, der in einer klinischen Studie sein Hauptziel verfehlt hatte, sieht sich AstraZeneca auf Kurs, 2030 die anvisierten 80 Milliarden Dollar Umsatz zu erreichen. Zudem bekräftigte das Unternehme seine Prognose für das laufende Jahr.
Weiterhin teilte AstraZeneca mit, dass sein künstlicher Antikörper Ultomiris die Ziele einer Phase-III-Studie verfehlte. Er zeigte bei Erwachsenen und Jugendlichen mit transplantationsassoziierter thrombotischer Mikroangiopathie keine statistische Signifikanz. Besser lief es in einer Studie mit einem Mittel zur Behandlung von Magenkrebs, welches seine Ziele erreichte.
/nas/lew/men
LONDON (dpa-AFX)
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