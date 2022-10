AstraZeneca-Aktie legt zu: AstraZeneca vermeldet Erfolg mit Capivaserti

In einer Phase-3-Studie an Patienten mit fortgeschrittenem Hormonrezeptor-positivem Brustkrebs habe Capivasertib plus Faslodex das progressionsfreie Überleben im Vergleich zu Faslodex in Kombination mit einem Placebo erheblich verbessert, teilte die britisch-schwedische AstraZeneca plc mit.

Brustkrebs ist die weltweit häufigste Krebserkrankung. 2020 wurden schätzungsweise 2,3 Millionen Patienten diagnostiziert.

An der Londoner Börse steigen AstraZeneca-Papiere am Mittwoch zeitweise um 1,99 Prozent auf 99,47 Pfund.