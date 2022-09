AstraZeneca-Aktie leichter: AstraZeneca-Medikament gegen Eierstockkrebs in China zugelassen

AstraZeneca und Merck & Co. haben für ihr gemeinsam entwickeltes Krebsmedikament Lynparza in China eine weitere Zulassung bekommen.

Das Mittel mit dem Wirkstoff Olaparib darf künftig bei bestimmten fortgeschrittenen Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkarzinomen nach einer vorherigen erfolgreichen platinbasierten Chemotherapie zur Erhaltungstherapie eingesetzt werden, wie der britisch-schwedische Pharmakonzern mitteilte.

Lynparza wird in dieser Indikation unter anderem bereits in den USA eingesetzt. In China ist es bisher zugelassen zur Behandlung des BRCA-mutierten metastasierenden kastrationsresistenten Prostatakrebs.

Die AstraZeneca-Papiere verlieren in London zeitweise 1,43 Prozent auf 99,46 Pfund. Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)