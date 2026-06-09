AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Blutzuckerspiegel
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09.06.2026 09:39:45
AstraZeneca-Aktie schwächelt dennoch: GLP-1-Abnehmpille erfolgreich bei Diabetes
AstraZeneca konzentriert sich auf die Behandlung von Diabetes, Herzkrankheiten, Nierenversagen und Lebererkrankungen, nicht aber auf den kosmetischen Gewichtsverlust. Das Unternehmen setzt darauf, dass Krankenversicherungen eher für die Behandlung spezifischer Erkrankungen aufkommen, während die Kostenerstattung für unspezifische Abnehmmedikamente zunehmend eingeschränkt wird.
"Kostenträger, Arbeitgeber, die am Ende die Rechnung bezahlen, beginnen zu überlegen: ‚Ich möchte, dass die Menschen gesund sind, aber ich möchte nicht unbedingt dafür zahlen, dass jemand vor dem Sommerurlaub am Strand gut aussehen will'", sagte AstraZeneca-CEO Pascal Soriot in einem Interview. "Wir wollen den Kostenträgern zeigen, dass wir allen Patientengruppen helfen können."In London gibt die AstraZeneca-Aktie zeitweise 2,02 Prozent auf 135,18 Pfund ab.
Von Xavier Martinez
DOW JONES
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