AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Blutzuckerspiegel 09.06.2026 09:39:45

AstraZeneca-Aktie schwächelt dennoch: GLP-1-Abnehmpille erfolgreich bei Diabetes

AstraZeneca-Aktie schwächelt dennoch: GLP-1-Abnehmpille erfolgreich bei Diabetes

Das GLP-1-Tablettenpräparat von AstraZeneca senkt das Körpergewicht übergewichtiger Patienten über einen Zeitraum von 36 Wochen um fast 12 Prozent und reduziert den Blutzuckerspiegel bei Diabetikern im Schnitt um 1,9 Prozentpunkte.

Dies ist das Ergebnis einer Phase-2-Studie, die der britische Pharmakonzern auf der Jahrestagung der American Diabetes Association vorstellte.

AstraZeneca konzentriert sich auf die Behandlung von Diabetes, Herzkrankheiten, Nierenversagen und Lebererkrankungen, nicht aber auf den kosmetischen Gewichtsverlust. Das Unternehmen setzt darauf, dass Krankenversicherungen eher für die Behandlung spezifischer Erkrankungen aufkommen, während die Kostenerstattung für unspezifische Abnehmmedikamente zunehmend eingeschränkt wird.

"Kostenträger, Arbeitgeber, die am Ende die Rechnung bezahlen, beginnen zu überlegen: ‚Ich möchte, dass die Menschen gesund sind, aber ich möchte nicht unbedingt dafür zahlen, dass jemand vor dem Sommerurlaub am Strand gut aussehen will'", sagte AstraZeneca-CEO Pascal Soriot in einem Interview. "Wir wollen den Kostenträgern zeigen, dass wir allen Patientengruppen helfen können."

In London gibt die AstraZeneca-Aktie zeitweise 2,02 Prozent auf 135,18 Pfund ab.

Von Xavier Martinez

DOW JONES

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