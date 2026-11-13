AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Zulassung
|
13.11.2026 13:26:00
AstraZeneca-Aktie steigt: Konzern kommt bei Milliardenmedikament voran
Astrazeneca hat von der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Medikament Baxfendy die Empfehlung zur Zulassung in der Indikation Bluthochdruck erhalten. Wie die EMA mitteilte, hat ihr Ausschuss für Humanarzneimittel Baxfendy zur Zulassung für die Behandlung von unzureichend kontrolliertem Bluthochdruck empfohlen.
FDA hatte bereits grünes Licht gegeben
Bereits im Mai hatte die US-Arzneimittelaufsicht FDA dem Medikament grünes Licht gegeben. Das letzte Wort über die Zulassung des Arzneimittels innerhalb der Europäischen Union hat die Europäische Kommission als Exekutivorgan der EU.
Astrazeneca erwartet Milliardenumsatz
Astrazeneca erwartet von Baxfendy in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.
AstraZeneca-Aktie legt leicht zu
Für Titel von AstraZeneca geht es in London zeitweise 0,13 Prozent auf 13.946 Pence nach oben.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
04.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|166,75
|0,12%