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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Meilenstein erreicht 08.09.2026 15:29:47

AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Tozorakimab zeigt Vorteile in späten COPD-Studien

AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Tozorakimab zeigt Vorteile in späten COPD-Studien

AstraZeneca hat einen Studienerfolg mit einem neuen Medikament gegen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) erzielt.

Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament "Tozorakimab" in späten klinischen Studien Vorteile bei einer breiten Patientenpopulation gezeigt.

Das Medikament erreichte in zwei Studien im Vergleich zur Standardtherapie eine Verringerung der mittelschweren und schweren COPD-Exazerbationen - oder Lungenanfälle - um rund 30 Prozent.

AstraZeneca hatte kürzlich seine Schätzung für den jährlichen Spitzenumsatz von Tozorakimab auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar angehoben und erklärt, das Medikament werde voraussichtlich sein größtes Atemwegsprodukt sein.

An der Börse in London zeigt sich die AstraZeneca-Aktie zeitweise unbewegt bei 120,42 Pfund.

Von Adria Calatayud

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Bildquelle: Oli Scarff/Getty Images

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