AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|EMA-Empfehlung
|
22.05.2026 17:14:00
AstraZeneca-Aktie verliert: EU-Zulassung für Brustkrebstherapie zeichnet sich ab
Der britische Pharmakonzern teilte separat mit, dass die EMA-Empfehlung für Camizestrant in Kombination mit einem weiteren Medikament als Erstlinienbehandlung für eine Art von fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs gilt.
Die EMA empfahl zudem eine Indikationserweiterung für Enhertu von Astrazeneca und Daiichi Sankyo zur Zulassung in der EU für Patienten mit zuvor behandelten metastasierten soliden Tumoren, wie Astrazeneca weiter mitteilte.
Unabhängig davon wurde Datroway, ein weiteres gemeinsam von AstraZeneca und Daiichi Sankyo entwickeltes Medikament, in den USA zur Behandlung einer anderen Art von Brustkrebs zugelassen.
Im Londoner Handel verliert die Aktie am Freitag zeitweise 0,71 Prozent auf 139,06 Euro.
DJG/DJN/mgo/gos
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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