AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Hoffnung gedämpft 01.05.2026 15:47:40

AstraZeneca-Aktie verliert: FDA-Ausschuss zweifelt an Nutzen-Risiko-Profil von wichtigem Onkologie-Präparat

AstraZeneca-Aktie verliert: FDA-Ausschuss zweifelt an Nutzen-Risiko-Profil von wichtigem Onkologie-Präparat

Das Brustkrebs-Medikament Camizestrant von AstraZeneca hat im beratenden Ausschuss für Onkologie-Medikamente (ODAC) der US-Arzneimittelbehörde FDA keine Mehrheit für eine Zulassung erhalten.

AstraZeneca teilte am späten Donnerstag mit, dass der Ausschuss mit drei zu sechs Stimmen gegen das Nutzen-Risiko-Profil des Medikaments gestimmt hat. Die FDA hatte im Juli einen Zulassungsantrag für Camizestrant auf Basis der positiven Ergebnisse der Phase-3-Studie "Serena-6" angenommen.

AstraZeneca erklärte am Freitag, dass man weiterhin mit der FDA zusammenarbeiten werde, während diese ihre Prüfung des Antrags abschließt. Die FDA ist nicht an die Empfehlungen des Ausschusses gebunden, zieht dessen Rat jedoch bei ihrer Entscheidung in Betracht. "Wir glauben fest an die Ergebnisse der Serena-6-Studie und sind ermutigt, dass der Ausschuss Camizestrant als potenziell neues, sicheres und wirksames Medikament ansieht", sagte Susan Galbraith von AstraZeneca.

Für die Papiere von AstraZeneca geht es daraufhin in London zeitweise um 2,82 Prozent auf 135,54 GBP nach unten.

Von Ian Walker

DOW JONES

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Bildquelle: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com,Oli Scarff/Getty Images

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