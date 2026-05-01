AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Hoffnung gedämpft
|
01.05.2026 15:47:40
AstraZeneca-Aktie verliert: FDA-Ausschuss zweifelt an Nutzen-Risiko-Profil von wichtigem Onkologie-Präparat
AstraZeneca teilte am späten Donnerstag mit, dass der Ausschuss mit drei zu sechs Stimmen gegen das Nutzen-Risiko-Profil des Medikaments gestimmt hat. Die FDA hatte im Juli einen Zulassungsantrag für Camizestrant auf Basis der positiven Ergebnisse der Phase-3-Studie "Serena-6" angenommen.
AstraZeneca erklärte am Freitag, dass man weiterhin mit der FDA zusammenarbeiten werde, während diese ihre Prüfung des Antrags abschließt. Die FDA ist nicht an die Empfehlungen des Ausschusses gebunden, zieht dessen Rat jedoch bei ihrer Entscheidung in Betracht. "Wir glauben fest an die Ergebnisse der Serena-6-Studie und sind ermutigt, dass der Ausschuss Camizestrant als potenziell neues, sicheres und wirksames Medikament ansieht", sagte Susan Galbraith von AstraZeneca.
Für die Papiere von AstraZeneca geht es daraufhin in London zeitweise um 2,82 Prozent auf 135,54 GBP nach unten.
Von Ian Walker
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com,Oli Scarff/Getty Images
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
01.05.26
|MÄRKTE EUROPA/London schließt belastet von Astrazeneca knapp behauptet (Dow Jones)
|
01.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
01.05.26
|Handel in London: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
01.05.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
01.05.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)