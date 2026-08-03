AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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03.08.2026 18:33:17
AstraZeneca and Bristol-Myers: when Big Pharma isn’t big enough
Sheer mass helps when enlarged balance sheets allow for bigger bets on potential blockbuster drugsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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