AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
09.03.2026 13:41:09
AstraZeneca Announces Approval Of Koselugo In Canada
(RTTNews) - AstraZeneca (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) said Alexion, AstraZeneca Rare Disease's Koselugo has been approved in Canada for the treatment of adult patients with neurofibromatosis type 1 who have symptomatic, inoperable plexiform neurofibromas. The approval by Health Canada was based on positive results from KOMET.
Koselugo has been recently approved in the US, EU, Japan and other countries for the treatment of adult patients with neurofibromatosis type 1 who have symptomatic, inoperable plexiform neurofibromas based on data from the KOMET Phase III trial, and additional regulatory reviews are ongoing.
In pre-market trading on NYSE, AstraZeneca shares are down 2.78 percent to $188.92.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|167,25
|0,09%
