AstraZeneca Aktie
WKN: 886715 / ISIN: US0463531089
|
16.12.2025 08:26:27
AstraZeneca Announces Approval Of Saphnelo In The EU
(RTTNews) - AstraZeneca PLC (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) said its Saphnelo - anifrolumab - has been approved in the European Union for subcutaneous self-administration as a pre-filled pen for adult patients with systemic lupus erythematosus on top of standard therapy. The approval by the European Commission follows the positive opinion from the CHMP and was based on the positive results from the Phase III TULIP-SC trial.
The company noted that the subcutaneous administration of Saphnelo is under regulatory review in several other countries around the world including the US and Japan.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|AstraZeneca investiert Milliarden in Zukunftstechnologien und Produktionskapazitäten in Maryland - Aktie fester (Dow Jones)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|77,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger wohl in Wartestellung -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst schwächer starten. Auch am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.