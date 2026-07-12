AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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12.07.2026 06:00:06
AstraZeneca CEO: ‘Biology will catch up with me at some point’
Long-serving pharma chief Pascal Soriot hopes research and risk-taking will secure growth in China and USWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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