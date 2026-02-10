AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
10.02.2026 08:24:00
AstraZeneca CEO teases weight-loss drug candidate as profit meets target
The pharmaceutical giant announced profit in line with expectations and revenue that slightly beat forecasts on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:27
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|KORREKTUR/ROUNDUP: Astrazeneca will 2026 mehr verdienen - Aktie nahe Rekordhoch (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Astrazeneca will auch 2026 mehr verdienen - Aktie auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Strong cancer drug sales boost AstraZeneca earnings (Financial Times)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs
|71 325,00
|2,63%
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|92,77
|0,19%
|AstraZeneca PLC
|166,50
|2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.