Astrazeneca erwägt Ausgliederung und IPO vom China-Geschäft - Zeitung

Von Elena Vardon

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca plant, sein China-Geschäft auszugliedern und separat in Hongkong oder in Schanghai zu notieren, berichtet die Financial Times mit Verweis auf mehrere Informanten. Der Pharmakonzern habe vor einigen Monaten begonnen, diese Idee mit Bankern zu erörtern, er gehöre zu einer wachsenden Zahl multinationaler Unternehmen, die diese Option in Betracht ziehen würden, sagten die mit den Gesprächen vertraute Personen. Der britisch-schwedische Pharmakonzern würde die Kontrolle über das ausgegliederte Geschäft behalten. Damit soll das Unternehmen vor wachsenden geopolitischen Spannungen geschützt werden. Denn die Börsennotierung einer separaten Einheit in Hongkong oder Shanghai könnte das Geschäft als inländisches chinesisches Unternehmen glaubwürdiger machen und von möglichen politischen Maßnahmen Chinas gegen ausländische Unternehmen abschirmen.

June 19, 2023 01:54 ET (05:54 GMT)