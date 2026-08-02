AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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02.08.2026 20:30:03
AstraZeneca holds talks with Bristol Myers Squibb over $400bn tie-up
Tie-up would create one of the world’s biggest drugmakersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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