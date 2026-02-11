AstraZeneca informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AstraZeneca hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,760 GBP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,66 Milliarden GBP – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 11,62 Milliarden GBP erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 15,39 Milliarden USD gesehen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,01 GBP beziffert. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 3,55 GBP je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat AstraZeneca im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,57 Milliarden GBP. Im Vorjahr waren 42,32 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 9,15 USD und einen Umsatz von 58,76 Milliarden USD beziffert.

