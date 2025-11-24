AstraZeneca Aktie
WKN: 886715 / ISIN: US0463531089
|
24.11.2025 08:48:42
Astrazeneca investiert 2 Milliarden Dollar in Maryland
Von Billy Gray
DOW JONES--Astrazeneca wird 2 Milliarden Dollar für den Ausbau seiner Produktion in Maryland bereitstellen. Die Summe ist Teil einer Gesamtinvestition von 50 Milliarden Dollar in die Herstellung von Arzneimitteln sowie für Forschung und Entwicklung, die der Pharmakonzern bereits im Juli angekündigt hatte.
Der britische Arzneimittelhersteller teilte nun mit, er werde seine Hauptproduktionsstätte für Biologika in Frederick ausbauen und eine neue Anlage in Gaithersburg errichten, die der Entwicklung und klinischen Bereitstellung von Molekülen für den Einsatz in Studien gewidmet sein werde.
Im Werk Frederick werde die Produktionskapazität dadurch nahezu verdoppelt. Erstmalig werde so die Produktion des gesamten Portfolios für seltene Krankheiten ermöglicht. Die Erweiterung werde 200 Arbeitsplätze schaffen und solle 2029 in Betrieb genommen werden, so der Konzern.
Bis 2029 soll auch die neue Anlage in Gaithersburg in Betrieb genommen werden, wodurch 100 Arbeitsplätze geschaffen würden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25