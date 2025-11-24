Astrazeneca investiert 2 Milliarden Dollar in Maryland

Von Billy Gray

DOW JONES--Astrazeneca wird 2 Milliarden Dollar für den Ausbau seiner Produktion in Maryland bereitstellen. Die Summe ist Teil einer Gesamtinvestition von 50 Milliarden Dollar in die Herstellung von Arzneimitteln sowie für Forschung und Entwicklung, die der Pharmakonzern bereits im Juli angekündigt hatte.

Der britische Arzneimittelhersteller teilte nun mit, er werde seine Hauptproduktionsstätte für Biologika in Frederick ausbauen und eine neue Anlage in Gaithersburg errichten, die der Entwicklung und klinischen Bereitstellung von Molekülen für den Einsatz in Studien gewidmet sein werde.

Im Werk Frederick werde die Produktionskapazität dadurch nahezu verdoppelt. Erstmalig werde so die Produktion des gesamten Portfolios für seltene Krankheiten ermöglicht. Die Erweiterung werde 200 Arbeitsplätze schaffen und solle 2029 in Betrieb genommen werden, so der Konzern.

Bis 2029 soll auch die neue Anlage in Gaithersburg in Betrieb genommen werden, wodurch 100 Arbeitsplätze geschaffen würden.

November 24, 2025