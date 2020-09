Astrazeneca nimmt Impfstoff-Studien in Großbritannien wieder auf

Von Peter Loftus

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat die klinischen Studien für seinen experimentellen Corona-Impfstoff in Großbritannien fortgesetzt. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Behörden dies nach einer Prüfung genehmigt. Astrazeneca hatte die Studien pausieren müssen, nachdem ein Proband aus unerklärlichen Gründen krank geworden war. In anderen Ländern wie den USA bleiben die Studien ausgesetzt.

Die zuständige Behörde in Großbritannien sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Wiederaufnahme der Studien sicher sei, so der Konzern. Sowohl Astrazeneca als auch die Universität Oxford, die gemeinsam an dem Impfstoff arbeiten, lehnten es ab, Details zur Krankheit des Probanden zu nennen.

Die britische Studie von Astrazeneca und der Universität Oxford musste im Juli schon einmal gestoppt werden, nachdem eine Person neurologische Symptome aufgewiesen hatte. Die Person wurde später mit Multipler Sklerose diagnostiziert, was mit dem Impfstoff nichts zu tun hatte. Die Tests gingen nach einer Sicherheitsüberprüfung kurz danach weiter.

September 13, 2020