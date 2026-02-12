AstraZeneca öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AstraZeneca präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 431,12 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 193,88 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22 278,98 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14 881,50 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1643,98 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 831,43 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 73 155,67 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 49 513,26 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

