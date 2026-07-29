AstraZeneca öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AstraZeneca präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,18 GBP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 11,46 Milliarden GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,83 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,48 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 15,38 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at