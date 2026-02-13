AstraZeneca Pharma India legte Quartalsergebnis vor

AstraZeneca Pharma India lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,04 INR gegenüber 12,34 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca Pharma India im vergangenen Quartal 6,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca Pharma India 4,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at