AstraZeneca Pharma India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AstraZeneca Pharma India lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,30 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Milliarden INR in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 75,01 INR gegenüber 46,30 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 22,76 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,16 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at