AstraZeneca Pharma India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AstraZeneca Pharma India hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

AstraZeneca Pharma India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,69 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,37 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5,59 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,08 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at