AstraZeneca Pharma India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AstraZeneca Pharma India lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 22,33 INR je Aktie erzielt worden.

AstraZeneca Pharma India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,83 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at