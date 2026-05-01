AstraZeneca präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AstraZeneca präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,26 Milliarden USD – ein Plus von 11,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 13,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at