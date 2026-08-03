TIE Kinetix NV Aktie
WKN: 935341 / ISIN: NL0000386985
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03.08.2026 12:43:00
AstraZeneca reported tie-up talks with Bristol-Myers Squibb are moving stocks. Analysts are puzzled.
AstraZeneca shares were slumping while Bristol-Myers Squibb was jumping on Monday on reported deal talks. But the big question is why these two pharmaceutical giants would want to come together in the first place.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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