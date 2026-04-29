Cambridge Holdings Aktie
WKN DE: A0YHXZ / ISIN: US1321982019
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29.04.2026 15:37:14
AstraZeneca revives Cambridge investment after UK agrees to pay more for drugs
Resumption of £300mn in UK projects is a result of trade deal with US that aims to increase medicines spendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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