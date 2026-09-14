AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.09.2026 08:34:03

AstraZeneca: SERENA-4 Trial Of Etcamah Palbociclib Combination Fails To Meet Primary Objective

(RTTNews) - AstraZeneca (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) said the SERENA-4 Phase III trial of Etcamah or camizestrant in combination with palbociclib did not meet the primary endpoint of progression-free survival in upfront 1st-line advanced ER-positive breast cancer. However a numerical improvement was observed in the upfront 1st-line treatment of patients with ER-positive, HER2-negative advanced breast cancer who have not received any systemic treatment for advanced disease.

Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology Haematology R&D, AstraZeneca, said: "Whilst we are disappointed by the SERENA-4 outcome, it sharpens our focus on maximising the number of patients who can benefit from Etcamah today based on SERENA-6 and reinforces the importance of ESR1 testing for patients on first-line therapy."

At prior close on London Stock Exchange, AstraZeneca shares were trading at 11,727.00 pence.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

mehr Analysen
08:02 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 135,00 -1,50% AstraZeneca PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX vor tieferem Start -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften tiefer in den Montagshandel einsteigen. Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen