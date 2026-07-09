AstraZeneca shares slide after heart treatment disappoints in trial

Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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09.07.2026 09:35:45
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UK pharmaceutical company says Wainua drug did not meet goal of reducing cardiovascular deathsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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