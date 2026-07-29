AstraZeneca: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AstraZeneca präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 453,67 ARS, nach 363,00 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21 674,91 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 16 607,12 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at