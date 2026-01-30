AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
30.01.2026 09:58:09
AstraZeneca strikes $4.7bn China deal to boost weight-loss drugs pipeline
Drugmaker expands push into fast-growing marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
30.01.26
|AstraZeneca strikes $4.7bn China deal to boost weight-loss drugs pipeline (Financial Times)
|
29.01.26
|AstraZeneca-Aktie im Minus: China-Investition in Milliardenhöhe (Dow Jones)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: AstraZeneca präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)