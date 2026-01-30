AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
30.01.2026 13:50:08
AstraZeneca strikes deal for up to US$18.5 billion to license weight-loss drugs from China's CSPC
The deal builds on existing collaboration between the companies in areas such as artificial intelligenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
30.01.26
|AstraZeneca strikes $4.7bn China deal to boost weight-loss drugs pipeline (Financial Times)
|
29.01.26
|AstraZeneca-Aktie im Minus: China-Investition in Milliardenhöhe (Dow Jones)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: AstraZeneca präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|78,00
|1,30%
|AstraZeneca PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs
|70 400,00
|0,14%
|AstraZeneca PLC
|156,30
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.