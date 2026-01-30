AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
30.01.2026 13:50:08
AstraZeneca strikes deal for up to US$18.5 billion to license weight-loss drugs from China's CSPC
The deal builds on existing collaboration between the companies in areas such as artificial intelligenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
30.01.26
|AstraZeneca-Aktie höher: Übernahme der Rechte für CSPC-Adipositas-Medikamente (Dow Jones)
|
30.01.26
|AstraZeneca strikes $4.7bn China deal to boost weight-loss drugs pipeline (Financial Times)
|
29.01.26
|AstraZeneca-Aktie im Minus: China-Investition in Milliardenhöhe (Dow Jones)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: AstraZeneca präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)