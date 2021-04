AstraZeneca und GSK halten Keynote zum Veeva Summit Connect Europe

Branchenführer kommen zusammen, um Kontakte zu knüpfen, zu lernen und Erfahrungen bei der Weiterentwicklung von Medikamenten auszutauschen

BARCELONA, Spanien, 29. April 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Dr. Ann E. Taylor, M.D., Chief Medical Officer bei AstraZeneca, und Regis Simard, President, Pharmaceutical Supply Chain bei GSK, als Hauptredner auf dem 2021 Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe auftreten werden. Die eintägige Online-Veranstaltung bietet mehr als 70 Sitzungen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Branchenkollegen aus den Bereichen Klinik, Qualität, Regulierung und Sicherheit.

Bei einem Kamingespräch wird Dr. Taylor ihre Sichtweise auf die Zukunft der Produktentwicklung darlegen und erläutern, wie AstraZeneca Effizienz und Geschwindigkeit in klinischen Studien vorantreibt. Simard wird die Reise von GSK in Richtung digitales Qualitätsmanagement beleuchten und detailliert aufzeigen, wie Qualitätsinhalte und -prozesse zusammengeführt wurden, um die Abläufe in der Lieferkette zu optimieren.

Summit Connect ist so konzipiert, dass die Zusammenarbeit und das Lernen maximiert werden, indem sich Sitzungen in großen Gruppen mit kleineren, intimeren Diskussionen abwechseln. Auf der Veranstaltung werden mehr als 2.000 Branchenexperten erwartet, um über die Zukunft klinischer Studien und die neuesten Innovationen in der Produktentwicklung und -herstellung zu diskutieren. Zu den angebotenen Sitzungen gehören:

AstraZeneca und BMS geben Einblicke in regulatorische Strategien zur IDMP-Vorbereitung.

und geben Einblicke in regulatorische Strategien zur IDMP-Vorbereitung. Autolus zeigt seine Qualitätsmodernisierung, um den einzigartigen Anforderungen der personalisierten Medizin gerecht zu werden.

zeigt seine Qualitätsmodernisierung, um den einzigartigen Anforderungen der personalisierten Medizin gerecht zu werden. Bionical Emas diskutiert Best Practices zur Implementierung einer einheitlichen Sicherheitslösung für eine bessere Überwachung der Pharmakovigilanz.

diskutiert Best Practices zur Implementierung einer einheitlichen Sicherheitslösung für eine bessere Überwachung der Pharmakovigilanz. TFS HealthScience erklärt, wie die Digitalisierung das Studienmanagement vereinfacht und patientenzentrierte Ansätze in Studien ermöglicht.

erklärt, wie die Digitalisierung das Studienmanagement vereinfacht und patientenzentrierte Ansätze in Studien ermöglicht. Sanofi teilt seine Vision zur Transformation des Datenmanagements.

teilt seine Vision zur Transformation des Datenmanagements. UCB über die Vorteile der Verbindung von Qualität und Regulierung für ein rationalisiertes Variationsmanagement und Änderungssteuerung.

„Digitale Strategien und Technologien verändern die Art und Weise, wie die Industrie die Produktentwicklung und -herstellung zum Wohle der Patienten angeht", sagt Rik Van Mol, Senior Vice President von Veeva Development Cloud. „Wir sind stolz auf die Partnerschaften, die wir mit unseren erstklassigen Kunden aufgebaut haben, und freuen uns darauf, sie mit Branchenführern und Experten zusammenzubringen, um die Biowissenschaften in Richtung vernetzter, effizienter Abläufe voranzubringen."

Der 2021 Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe findet am 20. Mai 2021 statt. Die Online-Veranstaltung ist offen für Fachleute aus der Life-Science-Branche. Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich bei veeva.com/Summit.

