AstraZeneca verdient deutlich mehr - Aktie verbucht Zuschläge

Die Tests des zusammen mit der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoffkandidaten, die sich im späten Stadium befinden, seien im Gange. Studien finden AstraZeneca zufolge in Großbritannien, Brasilien und Südafrika statt. In den USA sollen die Tests demnächst beginnen.

Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten per Ende Juni kräftig auf 756 Millionen Dollar gegenüber 130 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Kerngewinn je Aktie - bereinigt um Sondereffekt - stieg um 32 Prozent auf 0,96 Dollar. Analysten hatten laut Factset nur mit 0,88 Dollar je Aktie gerechnet. Die Umsätze erhöhten sich um 8 Prozent auf 6,28 Milliarden Dollar, währen am Markt im Konsens mit 6,22 Milliarden Dollar gerechnet wurde.

Den Ausblick für das laufende Jahr behält AstraZeneca unverändert bei. Weiterhin wird mit einem Anstieg des Gesamtumsatzes im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich gerechnet. Das Kernergebnis je Aktie soll mit einer Rate im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich zulegen.

An die Aktionäre soll eine unveränderte Zwischendividende von 0,90 Dollar je Aktie gezahlt werden.

Das AstraZeneca-Papier legt im Londoner Handel zwischenzeitlich 1,72 Prozent auf 88,26 britische Pfund zu.

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)