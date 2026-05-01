AstraZeneca: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AstraZeneca hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,49 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11,35 Milliarden GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,79 Milliarden GBP umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 14,98 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at