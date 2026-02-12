|
AstraZeneca zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AstraZeneca hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 15,48 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,31 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat AstraZeneca im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,88 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 54,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,58 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 58,77 Milliarden USD geschätzt.
