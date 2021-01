AstraZenecas Lieferprobleme bedrohen Europas COVID-19-Impfkampagne - AstraZeneca-Aktie im Plus

AstraZeneca wird vom COVID-19-Impfstoff in den kommenden Monaten nach eigener Einschätzung zig Millionen Dosen weniger an die Europäische Union ausliefern können als geplant.

Das berichteten verschiedene, mit der Angelegenheit vertraute Personen.

AstraZeneca machte den Lieferengpass am späten Freitag öffentlich, nachdem zuvor Vertreter der EU informiert worden waren. Das Unternehmen nannte ein Problem mit der Produktion bei einem europäischen Zulieferer als Grund. Wie viel Impfstoff genau fehlen wird, wurde allerdings nicht gesagt.

Aus informierten Kreisen war zu hören, den europäischen Behörden sei mitgeteilt worden, dass AstraZeneca im schlimmsten Fall nur etwa 30 Millionen der rund 80 Millionen Dosen liefern kann, die die EU-Länder für Februar und März erwartet hatten. AstraZeneca arbeite daran, diesen Ausfall deutlich zu reduzieren und habe erklärt, rund 30 Millionen Dosen seien das Minimum dessen, was geliefert werde, sagten die Insider.

Die eigentliche Ursache des Problems soll in einer Produktionsanlage in Belgien liegen, die der Novasep Holding gehört und die nicht in der Lage sei, so viel Impfstoff zu produzieren wie geplant, hieß es aus den Kreisen. Die Menge des Impfstoffs, die aus den Grundstoffen hergestellt werden könne, liege bei etwa einem Drittel der Planungen von AstraZeneca, sagte ein Informant. Novasep reagierte am Wochenende nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme.

Die Ausbeute des Impfstoffs kann stark variieren. Dies ist einerseits abhängig von den sogenannten "Seeding"-Schritten, die über Wochen laufen, um die für die Herstellung des Impfstoffs benötigten Zellen zu züchten, sowie andererseits von den späteren Prozessen zur Filtrierung und Reinigung der Substanz, bevor sie in Fläschchen abgefüllt wird. AstraZeneca hat festgestellt, dass die Ausbeute bei seinen vielen Produktionspartnern variiert und arbeitet daran, die Produktion dort zu steigern, wo sie zurückbleibt, sagte ein Informant. Der Prozess sei aber arbeits- und zeitintensiv. Reuters berichtete als erster über die Anzahl der Dosen, die AstraZeneca möglicherweise nicht liefern kann.

Das Ausmaß des möglichen Ausfalls hat in den europäischen Hauptstädten die Alarmglocken schrillen lassen. Alle bemühen sich, die Impfkampagnen zu beschleunigen, nachdem sie gegenüber einigen Ländern, ins Hintertreffen geraten sind, darunter Großbritannien, Israel und die USA. Schon wenige Tage zuvor waren Vertreter Brüssels mit Pfizer und BioNTech aneinandergeraten, nachdem diese entschieden hatten, ihre eigenen geplanten Lieferungen von COVID-19-Impfstoffen an die Union zu kürzen.

In Großbritannien wurde der Impfstoff von AstraZeneca bereits Ende Dezember für den Notfalleinsatz zugelassen, und andere Länder, darunter Indien, sind diesem Beispiel gefolgt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wartet auf vollständige US-Studiendaten, bevor sie den Impfstoff zur Zulassung prüft. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die neue Medikamente für die EU genehmigt, soll in dieser Woche entscheiden.

Nach der frühen Zulassung in Großbritannien habe AstraZeneca anfangs zur Herstellung des Impfstoffs auch Produktionskapazitäten genutzt, die in Europa zur Verfügung standen - und dort noch nicht benötigt wurden, sagten Insider. Der so in Europa hergestellte Impfstoff habe schon früh jene Dosen ergänzt, die in Großbritannien selbst hergestellt und verpackt wurden. Inzwischen sei die europäische Produktionskette von AstraZeneca aber darauf ausgerichtet, Kontinentaleuropa zu bedienen, während die in Großbritannien hergestellten Dosen dort auch verblieben.

Die Europäische Union setzt stark auf den Impfstoff von AstraZeneca. Die Gemeinschaft hat 300 Millionen Dosen bestellt und eine Option auf die Lieferung von weiteren 100 Millionen. Am Montag wollen sich Vertreter der EU mit dem Unternehmen zusammensetzen, um die Situation zu besprechen. Es gibt die Hoffnung, dass in der ersten Februarwoche die ersten Impfdosen ausgeliefert werden können, vorausgesetzt, die EMA gibt das Mittel frei.

Anlegern scheinen die Lieferprobleme keine Sorgen zu bereiten: AstraZeneca-Titel legen in London zeitweise 1,68 Prozent auf 78,45 Euro zu.

LONDON/BRÜSSEL (Dow Jones)