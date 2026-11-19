AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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19.11.2026 14:05:54
AstraZeneca's Sone-Ve Receives FDA Priority Review For Advanced Gastric Cancer
(RTTNews) - AstraZeneca's (AZN) investigational antibody-drug conjugate sonesitatug vedotin (Sone-Ve) has received FDA Priority Review for the treatment of patients with CLDN18.2-positive advanced gastric, gastroesophageal junction (GEJ) or esophageal adenocarcinoma following at least one prior treatment.
The application is supported by Phase 3 CLARITY-Gastric01 results, in which Sone-Ve reduced the risk of death by 42%, with median overall survival of 10.6 months compared with 6.4 months for standard treatment. The FDA's decision is expected in the second quarter of 2027.
AZN closed at $178.76, down 1.93%. In premarket trading, shares are down 1.30% at $176.45.
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.11.26
|Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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16.11.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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13.11.26
|AstraZeneca-Aktie steigt: Konzern kommt bei Milliardenmedikament voran (Dow Jones)
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10.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
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10.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
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09.11.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|159,70
|-1,81%
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