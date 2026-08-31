AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901685 / ISIN: US0545361075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.08.2026 11:00:00

Astrid Panosyan-Bouvet appointed Group Chief Human Resources Officer of AXA

AXA announces the appointment of Astrid Panosyan-Bouvet as Group Chief Human Resources Officer and a member of AXA’s Management Committee, effective September 1, 2026.In this role, Astrid will be responsible for all human resources activities led at Group level, including talent management, compensation, social relations, HR operations, culture and diversity, learning and development, as well as human resources for the AXA headquarters.She will report to Karima Silvent, Deputy General Secretary.Weiter zum vollständigen Artikel bei AXA SAShs
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXA SAShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.1 Sh

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu AXA SAShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.1 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXA SAShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.1 Sh 43,00 -0,92% AXA SAShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:43 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen