AXA Aktie
WKN: 901685 / ISIN: US0545361075
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31.08.2026 11:00:00
Astrid Panosyan-Bouvet appointed Group Chief Human Resources Officer of AXA
AXA announces the appointment of Astrid Panosyan-Bouvet as Group Chief Human Resources Officer and a member of AXA’s Management Committee, effective September 1, 2026.In this role, Astrid will be responsible for all human resources activities led at Group level, including talent management, compensation, social relations, HR operations, culture and diversity, learning and development, as well as human resources for the AXA headquarters.She will report to Karima Silvent, Deputy General Secretary.Weiter zum vollständigen Artikel bei AXA SAShs
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