|
30.01.2026 06:31:29
Astro Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Astro Communications hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astro Communications 0,550 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Astro Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,29 Prozent verringert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,81 Millionen USD – ein Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Astro Communications 6,66 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.