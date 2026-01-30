30.01.2026 06:31:29

Astro Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Astro Communications hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astro Communications 0,550 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Astro Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,29 Prozent verringert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,81 Millionen USD – ein Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Astro Communications 6,66 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

