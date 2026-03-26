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26.03.2026 06:31:28
Astro Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Astro Communications hat am 23.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Astro Communications vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,24 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Astro Communications 1,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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