12.12.2025 06:31:28
Astro Malaysia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Astro Malaysia stellte am 10.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem Umsatz von 695,6 Millionen MYR, gegenüber 749,7 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,22 Prozent präsentiert.
