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16.06.2026 06:31:29
Astro Malaysia präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Astro Malaysia stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das vergangene Quartal hat Astro Malaysia mit einem Umsatz von insgesamt 659,6 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 703,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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