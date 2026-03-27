Astro Malaysia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astro Malaysia hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Astro Malaysia 712,9 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 766,4 Millionen MYR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 MYR. Im Vorjahr waren 0,030 MYR je Aktie erzielt worden.

Astro Malaysia hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Milliarden MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,08 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at