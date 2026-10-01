Astro Malaysia vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Astro Malaysia lud am 30.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,23 Prozent auf 633,8 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 683,2 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at