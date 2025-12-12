Astro-Med informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astro-Med hat am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Astro-Med ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 39,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at