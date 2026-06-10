Astro-Med präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astro-Med hat am 08.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Astro-Med einen Umsatz von 37,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at