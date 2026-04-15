Astro-Med vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Astro-Med hat am 13.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,070 USD je Aktie erzielt worden.

Astro-Med hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,310 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,930 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,51 Prozent auf 150,51 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 151,28 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at