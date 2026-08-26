ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
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26.08.2026 09:01:00
Astronautin und Astronaut bringen neue Antenne an ISS an
Die Internationale Raumstation ISS gilt als Oldtimer im All und muss immer wieder gewartet werden. Nun wurde eine wichtige Kommunikationsantenne ersetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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